Danse avec les stars 2022 : Eva Queen et Tibo Inshape contactés... mais recalés du casting ?

Le casting de Danse avec les stars 2022 continue de faire parler. Si TF1 n'a pas dévoilé la date de diffusion de cette saison 12, ni même confirmé l'identité des membres du jury, les rumeurs continuent au sujet des futurs candidats. Qui succèdera au gagnant de l'édition 2021, Tayc ? Plusieurs noms viennent de tomber et on y retrouve Eva Queen et Tibo Inshape. Alors, nous dévoileront-ils leurs meilleurs moves ?

Info : La chanteuse Eva Queen, l'influenceur Tibo InShape, l'actrice Valrie Kaprisky et le champion des "12 coups" Bruno Hourcade ont pass le casting de #DALS ces dernires semaines. pic.twitter.com/I7mWMQgwsS — Clment Garin (@clem_garin) July 13, 2022