Pékin Express, duos de choc : abandon surprise, Valérie la poucave, naissance d'une star... 17 tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 3

Trois mois après la victoire de Lucas et Nicolas dans Pékin Express 2022, l'émission animée par Stéphane Rotenberg est déjà de retour sur M6. Mais cette fois, dans une version bien particulière ! En effet, depuis le 6 juillet dernier, la chaine propose Pékin Express, duos de choc, une version célébrités du jeu d'aventure. Au casting, on retrouve Inès Reg et sa soeur Anaïs, le couple Rachel Legrain-Trapani / Valentin Leonard, Xavier Domergue et Yoann Riou, Just Riadh et son meilleur ami Abdallah, Valérie Trierweiler et son amie Karine ainsi que Théo Curin et son agent Anne. Ces derniers ont été éliminés la semaine dernière.

Ce mercredi 20 juillet 2022, l'émission était donc de retour avec un épisode 3. Avant de pouvoir s'élancer dans cette troisième étape, les binômes devaient trouver une adresse précise où une surprise les attendait. Inès et Anaïs sont arrivées en premières et ont alors découvert une grande bassine de thé. Traduction ? Les vainqueurs de cette étape ne seront pas les plus rapides, mais ceux qui arriveront avec la bassine la plus remplie.