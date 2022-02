Pékin Express spécial célébrités : Justriadh, Inès Reg... le casting fuite, le tournage est en cours

Ce jeudi 9 février, M6 a donné le coup d'envoi de Pékin Express 2022. Les téléspectateurs ont ainsi pu retrouver l'animateur Stéphane Rotenberg et découvrir les binômes au casting de cette saison 15 et en particulier Etienne, déjà star de la saison. Cette année, il sera très difficile d'en apprendre sur les épisodes avant leur diffusion car la chaîne a mis au point une technique ultime pour éviter les spoiler. Mais l'animateur n'a pas le temps de savourer le lancement de cette saison qu'il est déjà parti direction un nouveau pays, le Sri Lanka, pour en tourner une autre ! Et pas des moindres puisque, d'après Le Parisien, cette saison en tournage sera une spéciale célébrités !

Le casting de Pékin Express spécial stars dévoilé

Douze ans après sa première édition VIP, de nouvelles stars vont participer à la course mythique. Les équipes seront composées de 6 binômes avec au moins une star. On retrouvera ainsi la journaliste et ancienne femme de François Hollande, Valérie Trierweiler, en compagnie de sa meilleure amie. L'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani devrait aussi prendre part à la course avec son chéri, Valentin Léonard, influenceur suivi par 600 000 personnes sur Instagram et ancien candidat de Moundir et les apprentis aventuriers. Le journaliste de La chaine l'Equipe et ancien participant de Danse avec les stars Yoann Riou formera un binôme avec Xavier Domergue, commentateur du foot sur M6 et présentateur de Qui veut être mon associé ?. L'humoriste Inès Reg participera également avec sa soeur, tout comme le nageur handisport paralympique Théo Curin avec sa manageur. Enfin, l'influenceur et youtubeur Justriadh concourra avec un ami. Un casting 5 étoiles qui donne envie !

Le Parisien précise également qu'Aurore et Jonathan, qui avaient quitté Pékin Express 2021 après un grave accident de la route, seront eux aussi du voyage. Les téléspectateurs pourront retrouver le couple en deuxième partie de soirée pour l'itinéraire bis, à l'image de Fabrice et Briac l'an dernier ou de Julie et Denis cette saison.