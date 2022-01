Pékin Express 2022 : découvrez les candidats et les premières images

Pékin Express 2022 : les premières images dévoilées en vidéo

Cette saison 15 de l'émission présentée par Stéphane Rotenberg, Pékin Express 2022, s'appelle Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal. Et on connaît déjà sa date de diffusion : le jeudi 10 février 2022, à partir de 21h10 sur M6. Une saison qui a été tournée au Kirghizistan pour le départ de la course, puis en Ouzbékistan, en Jordanie et enfin aux Émirat arabes Unis avec l'arrivée à Dubaï. Et il y a aussi une grosse nouveauté : le pass express pour éviter le duel final.

La chaîne a dévoilé sur ses réseaux le trailer vidéo montrant les premières images de Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal. "On est vraiment au milieu de nulle part" précise la légende sur Instagram, "Cette saison, @stephanerotenbergofficiel et les binômes vont découvrir les contrées les plus reculées et sauvages, à commencer par le Kirghizistan !".

Une vidéo dans laquelle on peut voir Stéphane Rotenberg, mais aussi le casting de Pékin Express 2022 avec tous les binômes qui ont les yeux bandés à leur arrivée. Et seul l'un des deux peut enlever son bandeau et "sera les yeux de son partenaire" pour commencer la course de cette saison.