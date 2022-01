Pékin Express 2022 : M6 dévoile la date de diffusion de la nouvelle saison

PRBK, qui faisait partie des médias invités à la conférence de presse de Pékin Express 2022 en visio, vous avait aussi donné des infos sur le tournage, le casting et les nouveautés. Pour rappel, l'émission Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal a été tournée au Kirghizistan pour le début de la course, puis en Ouzbékistan, ensuite en Jordanie et enfin l'arrivée s'est faite à Dubaï.

Pour la première fois de l'Histoire des binômes, il y a un duo avec un petit-fils et son grand-père. Autre grosse nouveauté : le pass express, "c'est un énorme joker" qui vous évite le duel final et "va bouleverser la course et la stratégie" avait confié Stéphane Rotenberg. Sans oublier le retour du drapeau rouge, du drapeau noir et de la voiture interdite. Et aussi les présences de Tibo InShape et Juju Fitcats dans Pékin Express 2022, pas dans la course en elle-même mais dans un programme sur les réseaux où le couple doit reproduire une même épreuve que les candidats.

"Dans un monde où beaucoup de choses se payent, des gens vont vous aider pour tout et n'importe quoi" dans Pékin Express

Stéphane Rotenberg avait aussi rappelé lors de la conférence de presse virtuelle qu'en plus du côté sportif et du dépassement de soi, Pékin Express permet aussi de découvrir des pays et de partir à la rencontre de différentes cultures. Et dans tous les pays traversés, les candidats ont toujours reçu un accueil humain et chaleureux de la part des habitants.

"Il se trouve qu'il y a des gens qui ont envie d'aider leur prochain, de rencontrer leur prochain sans attendre rien en retour qu'une rencontre" a-t-il expliqué, "dans un monde où beaucoup de choses se payent, des gens vont vous aider pour tout et n'importe quoi : ils vont vous prendre en voiture, ils vont vous donner à manger, vous donner le gîte et le couvert..." et "ça marche partout tout le temps", dans chaque saison.