Pékin Express 2022 : Juju Fitcats et Tibo Inshape au casting de la saison 15 ? La photo intrigante

Quel rôle dans l'émission d'M6 ?

La question que l'on peut désormais se poser est la suivante : faut-il s'attendre à voir ces deux pros du crossfit se lancer réellement dans l'aventure ou vont-ils simplement faire un caméo à l'écran afin d'organiser une épreuve sportive destinée aux véritables candidats ?

A première vue, on n'imagine pas le couple mettre en pause ses activités sur YouTube ou les réseaux sociaux. Quand on connait l'importance de ces plateformes pour leur carrière (Tibo poste notamment deux vidéos sur YouTube chaque semaine), il serait effectivement étonnant de les voir s'en éloigner pendant près de trois semaines. Tourner suffisamment de contenus en avance, c'est possible, mais ne pas avoir accès à Insta ou Snapchat pour réagir naturellement à différentes actus, ça nous paraît difficile à croire.

Malgré tout, le doute subsiste en découvrant les propos de Juju Fitcats, qui nous laissent également comprendre que leur place dans le programme pourrait être plus importante qu'on ne le pense. "Je m'apprête à vivre (certainement) l'une des expérience les plus INCROYABLES de ma petite vie, à l'autre bout du monde, accompagnée de celui qui, justement, partage ma vie, a-t-elle ainsi déclaré dans un post, avant d'ajouter un peu plus loin, Je me sens à la fois très stressée et extrêmement excitée. Cette aventure arrive pile à un moment où je ressens le besoin puissant, d'affronter mes peurs."