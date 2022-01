Pékin Express 2022 : tournage, casting, nouveautés... Les premières infos sur la saison 15

Pékin Express 2022 s'intitule Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal. Une saison 15 dont le nom a été révélé donc, mais dont la date de diffusion n'a pas encore été dévoilée. PRBK a assisté à la conférence de presse en visio ce jeudi 6 janvier 2022 avec son animateur Stéphane Rotenberg (animateur de Pékin Express), le producteur Thierry Guillaume et les équipes de M6.

Déjà, pourquoi ce titre Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal ? Parce que "l'aigle royal marque la culture de tous les pays" qui sont dans Pékin Express 2022 comme l'a expliqué Stéphane Rotenberg. L'aigle est sur le drapeau de la Jordanie, et la chasse des rapaces fait partie des traditions aux Emirats Arabes Unis.

Pékin Express 2022 : Un tournage dans 4 pays très différents

Cette année, le parcours est inédit en Asie centrale, car "ça fait des années que les fans demandent cette région" a précisé Stéphane Rotenberg. Puis il a donné les lieux de tournage dans l'ordre : le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, la Jordanie, puis l'arrivée à Dubaï.

Le début de tournage au Kirghizistan puis en Ouzbékistan "ça a été un choc pour nous de voir un lieu pareil", avec aussi "des peuples très particuliers dans leurs modes de vie" a confié l'animateur. "On est tout de suite on est dans un autre monde", "c'est la découverte pour tout le monde, il n'y a pas de ville connue" là-bas. En Jordanie, "on change complètement d'univers" avec "Petra bien sûr, site emblématique" et aussi "le désert jordanien" où ont été tournées des scènes de films pour Star Wars ou encore Seul sur Mars. Et Dubaï enfin, "c'est une petite revanche pour nous, on devait la faire dans la saison stoppée à cause de la pandémie". C'est un "tel contraste par rapport au lieu de départ, le choc pouvait pas être plus grand".

Du coup, "le dépaysement est une fois de plus garanti". Et comme "c'est difficile aujourd'hui de voyager", "on va remplir une fois de cette mission de vous faire vous évader".