Pékin Express 2022 : le parcours dévoilé, le tournage se fera dans des pays inédits

Voilà comment les équipes de Pékin Express imaginent les itinéraires

Pékin Express a déjà parcouru 3 continents : l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Cette nouvelle saison, la saison 15, se fera donc entre l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Mais comment les équipes du programme prévoient les itinéraires ? Qui décide des destinations ? Comment se passent les créations des parcours ? Thomas Barneoud, le directeur artistique de Pékin Express, avait expliqué à Télé Loisirs : "Il y a différents impératifs" avant de choisir dans quels pays tourner.

"En premier temps, la production nous demande d'avoir des pays assez proches en termes de transferts" avait-il déclaré, "Ensuite, forcément, il faut qu'il y ait un vrai centre d'intérêt et une route où l'on puisse voir un maximum du pays. On aime bien que chaque épreuve d'immunité se fasse dans un lieu emblématique. Sur le terrain, lors des repérages, parfois on se rend compte que ça ne marche pas ! Sur google, ils annoncent 6 à 7 heures de route et en réalité ça va être 11 heures ! Parfois on peut être déçus des lieux. Parfois on a un producteur local qui nous dit qu'il y a un autre site plus adapté".