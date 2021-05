Cécile (Mariés au premier regard 2021) et Anissa contactées pour rejoindre Pékin Express 2022 ?

Anissa et Cécile dans Pékin Express 2022 ?

Dès le lancement de Mariés au premier regard 2021, sur M6, Anissa a beaucoup fait réagir les internautes. Ils ont été interpellés par son franc-parler et ses remarques envers sa mère Cécile. Sans le vouloir (sûrement), elle est devenue l'une des vedettes du programme, à tel point qu'elle pourrait bien revenir à la télé prochainement. Alors que certains l'imaginaient bien dans Les Anges ou Les Marseillais, Anissa aurait finalement décidé de participer à la nouvelle saison de Pékin Express avec sa mère, Cécile.

Si l'on en croit les infos du blogueur Vaarruecos, la mère et la fille "auraient été contactées pour peut-être participer à Pékin Express" : "D'après mes sources, elles devraient monter sur Paris la semaine prochaine, probablement pour passer le casting ou signer les contrats. Début du tournage vers octobre", a-t-il précisé dans sa story Instagram. Cécile, Anissa et M6 ne se sont pas exprimées au sujet de cette rumeur, mais si elle se confirme, les Twittos ne manqueront pas de réagir.

"La télé-réalité n'est pas un avenir pour une jeune fille"

En revanche, Anissa a bel et bien été contactée pour une émission de télé-réalité, mais Cécile, qui ne serait plus en couple avec Alain depuis Mariés au premier regard 5, a refusé qu'elle passe le casting : "Même si Anissa est bien dans ses baskets, elle n'a que 18 ans. C'est une jeune fille qui doit se construire en tant qu'adulte pour faire quelque chose qui lui plaira plus tard. La télé-réalité n'est pas un avenir pour une jeune fille. C'est à bannir, ce n'est pas pensable", a-t-elle expliqué dans une interview accordée à Télé Loisirs.