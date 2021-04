Claire (Pékin Express 2021) et Christophe gagnants : "On pensait jamais terminer là" (itw)

Claire et Christophe gagnants de Pékin Express 2021, ils se confient

La finale de Pékin Express 2021 alias Pékin Express, la route des 3 continents, c'était ce mardi 27 avril 2021 sur M6. Claire et Christophe ont gagné cette saison au tournage chaotique (en raison de la pandémie de coronavirus), face à Cinzia et Rose-Marie. Après Cinzia et Rose-Marie qui nous ont raconté les coulisses de l'émission présentée par Stéphane Rotenberg, Claire et Christophe nous ont aussi accordé une interview exclusive.

Le binôme gagnant a réagi à leur victoire auprès de PRBK. "Je me suis dit : je suis allé au bout du rêve de ma fille" a avoué Christophe. "J'ai pas réalisé ce qui se passait en fait, j'étais tellement à bout de nerfs, tellement crevée" a de son côté réagi Claire.

"Tous ceux qui hésitent à inscrire leur père sur Pékin Express, je vous encourage à le faire parce que c'est une expérience de malade" a aussi affirmé la gagnante de Pékin Express 2021, "On a le lien familial qui nous unit, qui est déjà hyper fort, donc là c'est démultiplié x 50 000. Ça a renforcé notre lien père-fille". Et Christophe, lui aussi vainqueur avec son enfant, a ajouté : "J'ai réalisé le rêve de ma fille. (...) Je souhaite à tous les hommes de vivre quelque chose comme ça, à tous les papas du monde".

"Tous ceux qui ont pas cru en nous, on est contents de leur avoir prouvé qu'on arrivait à le faire"

Et s'ils remercient tout le soutien des nombreux internautes, ils ont aussi répondu aux critiques et à celles et ceux qui ne croyaient pas en eux au début. "Tous ceux qui ont pas cru en nous, on est contents de leur avoir prouvé qu'on arrivait à le faire. On s'est, je vous avoue, auto-surpris, mais en tout cas on y est arrivé et c'est ouf" a déclaré Claire.

"On pensait jamais terminer là et je pensais jamais que papa était capable de faire tout ce qu'on a fait" a-t-elle précisé. Christophe a quant à lui lâché avec humour : "Il y en a qui avaient pas remarqué que j'étais svelte et beau, je comprends pas. Pourtant ça se voit.".

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.