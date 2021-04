Pékin Express 2021 : Aurore et Jonathan ont cru qu'Aurore allait "mourir au bord de la route" (itw)

Aurore (Pékin Express 2021) : "Je me dis à moi-même : 'C'est fini, là c'est maintenant, tu vas mourir au bord de la route'"

Dans Pékin Express 2021 alias Pékin Express, la route des 3 continents sur M6, Aurore et Jonathan ont eu un terrible accident de la route en Turquie. Ce qui les a forcés à abandonner l'émission animée par Stéphane Rotenberg. Le couple nordiste connu pour sa joie et sa bonne humeur s'était déjà confié sur cet accident de voiture qui a été mortel pour le conducteur de l'autre véhicule. En interview pour PRBK, ils sont revenus sur ce drame en avouant tous les deux avoir eu peur qu'Aurore ne meure suite à ses blessures.

"Avant de perdre conscience", "j'avais tellement mal à la tête allongée sur l'herbe, en attendant les secours, je suis tellement mal que j'ai l'impression que je vais partir" nous a confié Aurore. "Je lui dis pas à Jonathan mais je me dis à moi-même : 'C'est fini, là c'est maintenant, tu vas mourir au bord de la route'" a-t-elle précisé. Il faut dire que le choc a été terriblement violent, et que la candidate de Pékin Express 2021 avait entre autres le visage tuméfié et ensanglanté.

Jonathan a d'ailleurs ajouté : "Je vais faire une confidence, ça m'a aussi traversé l'esprit, je me suis dit : 'Je vais peut-être perdre ma femme au bord de la route'". "Le choc était d'une telle violence" et qui plus est à la tête, qu'il a craint qu'Aurore ne fasse une "hémorragie interne". "J'ai eu très très peur", "j'ai eu la peur de ma vie" a-t-il avoué.

En plus, comme nous l'a raconté Aurore, "avant l'accident c'était un peu la fête dans la voiture", "on s'amusait avec notre caméraman, on avait tellement eu une journée pourrie". En effet, "on est à 15 minutes de Stéphane (Rotenberg, ndlr) on relâche la pression parce qu'on comprend qu'on est plus ou moins sélectionnés pour la 8ème étape comme on a croisé les frères" et "on se dit cool ce soir c'est une journée de repos" avant que tout dérape.

Même une fois à l'hôpital, Aurore a eu peur : "J'étais obnubilée par ça, par le fait de peut-être mourir"

Aurore nous a précisé que même "une fois qu'on a quitté l'hôpital", la peur de la mort ne l'a pas lâchée. "Les 2 premières semaines je me disais : 'C'est peut-être ce soir que je vais mourir en fait'" et même pour le retour en France, "pour prendre l'avion je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va exploser dans ma tête pendant le voyage". "J'étais obnubilée par ça, par le fait de peut-être mourir" a-t-elle expliqué.

Quant à leurs proches, Jonathan a pu les appeler pour les mettre au courant de l'accident. "On a pu prévenir nos familles qui étaient dans une angoisse totale, surtout en voyant le visage d'Aurore tuméfié comme ça" a-t-il indiqué, Aurore précisant : "Ma mère ne m'a pas reconnue".

La candidate de Pékin Express 2021 a eu un arrêt de travail de 3 mois et doit encore aujourd'hui être suivie

Jonathan n'a "quelques douleurs au dos mais sinon rien", en revanche Aurore a toujours des séquelles depuis l'accident de voiture. "J'avais des contusions sur les jambes et surtout des contusions à la tête", "des oedèmes", "et une cicatrice qui va de l'arcade sourcilière jusqu'au cuir chevelu". Elle était "ouverte sur pratiquement 10 centimètres" a ajouté Jonathan. "Même les dents ont été touchées donc je suis allée chez un dentiste" a détaillé Aurore, "les premiers jours, je ne pouvais pas ouvrir ma bouche comme j'avais des oedèmes de partout". Et évidemment, "sur le plan psychologique" aussi cela a été compliqué. "J'étais venue pour jouer et quelqu'un est mort donc j'ai eu un très lourd sentiment de culpabilité" nous a-t-elle déclaré.

Après avoir eu un "arrêt de travail pendant 3 mois", "je suis toujours suivie par mon médecin, je prends un traitement pour éviter des douleurs neuropathiques, je fais de la kiné pour la cicatrice" et pour "pouvoir anticiper après des soins esthétiques". Mais "dans mon malheur j'ai beaucoup de chance parce que je suis toujours en vie" a-t-elle souligné.