Aurore (Pékin Express 2021) a toujours des séquelles depuis l'accident : "Ça va être long"

En septembre dernier, en plein tournage de Pékin Express 2021, on apprenait qu'un duo de l'émission avait dû être écarté du jeu à cause d'un accident mortel : le véhicule dans lequel ils voyageaient a été percuté par une autre voiture. Le conducteur ayant provoqué l'accident est décédé de ses blessures et les candidats qui ne sont autres qu'Aurore et Jonathan ont été hospitalisés. Le couple a même raconté cet affreux accident suite à la diffusion du prime ce mardi 6 avril.

Des oedèmes et des migraines pour Aurore

Sept mois plus tard, Aurore confie garder toujours des séquelles du choc. C'est du côté où se trouvait la femme de Jonathan que la voiture qui a provoqué l'accident a percuté leur véhicule. Si tout va bien pour Aurore sur le plan neurologique, l'ancienne candidate du jeu de M6 n'est cependant pas en pleine santé. "Je garde des oedèmes qui me donnent la migraine en permanence. Les tissus ont été touchés à l'intérieur." a-t-elle confié à Télé Loisirs. Afin de combattre ses douleurs, Aurore doit suivre un traitement pendant un an et les médecins sont optimistes. "Les oedèmes vont se résorber, c'est en bonne voie." assure-t-elle.

"Le plus difficile pour moi, c'est la blessure psychologique"

De son côté, Jonathan explique que le traitement va "être long" mais qu'ils sont accompagnés par la production pour faire face à cette épreuve. "Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est la blessure psychologique. Cela restera à vie. Tous les 21 septembre, j'aurai à la fois une pensée pour Stéphane Rotenberg car c'est son anniversaire et j'aurai une pensée pour ce monsieur que je n'ai jamais vu et qui a bouleversé nos vies." a-t-elle expliqué.