Pékin Express 2022 : la technique ultime de la prod pour éviter les spoilers sur la finale cette année

Pékin Express 2022 : la prod va éviter les spoilers sur la finale grâce à cette mesure de sécurité

L'émission présentée par Stéphane Rotenberg est de retour ! Pékin Express 2022, appelée Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal commence ce jeudi 10 février 2022, à partir de 21h10 sur M6. PRBK faisait partie des médias invités à la conférence de presse digitale en janvier dernier. Et la production en a profité pour se confier sur les spoilers de la finale.

L'an passé, la finale de Pékin Express 2021 avait été spoilée. Elle opposait Christophe et Claire (les gagnants) et Rose-Marie et Cinzia. Et une vidéo de la victoire de Christophe et Claire avait tourné sur les réseaux sociaux, de quoi énerver de nombreux internautes qui suivent l'émission animée par Stéphane Rotenberg. Pour éviter que la fin de cette saison 15 soit aussi spoilée, la prod a tout prévu.

"On met toujours les moyens pour ne pas vous spoiler la finale. Mais malgré toutes nos précautions, il y a toujours des gens avec leurs téléphones, des Français surtout, qui peuvent prendre des photos ou des vidéos" a d'abord expliqué Thierry Guillaume, le producteur de Pékin Express. Du coup, en plus des mesures de sécurité déjà établies, pour éviter les spoilers sur le binôme gagnant, la production est allée encore plus loin : "On privatise maintenant le lieu d'arrivée de notre dernière course".

La finale de Pékin Express 2022, ayant été tournée à Dubaï, c'est donc là-bas que la production a dû privatiser l'endroit. Avant l'arrivée à Dubaï, le parcours passe par le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et la Jordanie.

Un casting et une grosse nouveauté qui promettent des surprises

Le casting de Pékin Express 2022 avait récemment été dévoilé avec les photos officielles des binômes. Ce soir, vous allez découvrir Axel et Jean-Claude (petit-fils et grand-père), Charlotte et Sarah (soeurs), Alex et Sylvie (couple), Tarik et Ahmed (cousins), Vanessa et Etienne (couple d'inconnus), Arlette et Caroline (mère et fille), Fanny et Jérémy (couple) mais aussi Lucas et Nicolas (frères).