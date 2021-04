Pékin Express 2021 : Claire et Christophe gagnants, ils réagissent aux spoilers sur leur victoire

Claire et Christophe réagissent à la vidéo : "On a été très très déçus de ce spoiler"

Claire et Christophe ont remporté Pékin Express 2021 alias Pékin Express, la route des 3 continents sur M6. Les gagnants de cette saison de l'émission animée par Stéphane Rotenberg se sont confiés à PRBK sur leur aventure et ont réagi à leur belle victoire. Le binôme père-fille a également réagi à la vidéo spoilers de leur victoire qui a tourné sur les réseaux, avant la finale.

"On a été très très déçus de ce spoiler qui est sorti sur les réseaux. Vraiment on s'est dit c'est dommage parce que ça enlève le plaisir à plein de gens, à tous ceux qui nous suivent" nous a avoué Claire, qui était avec son papa face à Cinzia et Rose-Marie lors de la finale de Pékin Express 2021. "Heureusement ça n'a pas touché trop de nos proches" a-t-elle précisé, Christophe ajoutant : "Ce sont des gens passionnés par le jeu qui l'ont vu donc on est tristes pour eux. Mais la plupart de nos amis sont pas férus" et ne l'ont donc pas vu.

Claire a tenté de faire croire à une vidéo fake

Pour contrer la vidéo spoilers vues par plusieurs téléspectateurs, Claire a essayé de faire croire que c'était une fausse vidéo, une fake. "J'ai joué le côté : 'Ah mais vous avez vu cette vidéo c'est du fake. Vous avez vu celle des filles aussi ou pas ? Il y a tellement de fake sur les réseaux'" nous a-t-elle indiqué.

Son père, Christophe, a de son côté déclaré pour la personne qui a dévoilé cette vidéo et a ainsi spoilé la fin de Pékin Express 2021 : "La bêtise est partout, c'est pour ça que j'aime bien cette émission qui essaye de montrer ce qui est beau dans l'Homme mais malheureusement il y a toujours des crétins. Comme disait Ernest Renan 'la bêtise ça donne une idée de l'infini'. C'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment bêtes".

