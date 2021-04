Cinzia (Pékin Express 2021) et Rose-Marie : hygiène, tournage... Elles racontent les coulisses (itw)

Cinzia et Rose-Marie nous racontent les coulisses de Pékin Express 2021

Ce mardi 27 avril 2021, c'est la finale de Pékin Express 2021 alias Pékin Express, la route des 3 continents sur M6. Cinzia et Rose-Marie sont en finale avec Claire et Christophe. Et en attendant de savoir quel binôme a gagné l'émission présentée par Stéphane Rotenberg, Cinzia et Rose-Marie nous ont accordé une nouvelle interview exclusive pour PRBK.

Après nous avoir détaillé les stratégies pour l'auto-stop ou s'être confiées sur leurs vies privées, Cinzia et Rose-Marie nous ont raconté les coulisses de Pékin Express 2021. Rose-Marie nous a ainsi révélé que dans le 8ème épisode, on ne le voit pas, mais elles ont dépensé le peu d'argent donné aux candidats en cas de besoin pour manger. "On s'arrête on se dit on a faim" s'est souvenue Rose-Marie, qui a dévalisé une station-service avec Cinzia. Mais "on voit qu'à côté il y a un resto qui fait des brochettes, qui fait des plats traditionnels turcs et tout", di coup les copines parisiennes ont posé les chips et sont allées au resto. "Et en fait on s'est fait un festin" a avoué Rose-Marie, "on va rouler jusqu'à Stéphane Rotenberg".

Cinzia a de son côté révélé qu'avoir des cameramen et camerawomen sur le tournage, "c'est rassurant". "C'est avantageux" et "ça assure aussi une crédibilité" a-t-elle expliqué, notamment quand il faut demander à des gens de les emmener quelque part en voiture ou demander à des habitants de dormir chez eux. "Je considère pas que ça a été un handicap" a précisé Cinzia, "d'avoir une place pour le cameraman" dans la voiture.

Protections périodiques, hygiène... Les candidates témoignent

Et côté protections périodiques et hygiène, comment ça se passe sur le tournage de Pékin Express 2021 ? "Oui on a des protections hygiéniques" a expliqué Rose-Marie. "Tout ce qui est coupe menstruelle ou choses comme ça c'est pas possible" mais "on avait tampons et serviettes". Et "il y avait beaucoup de filles de la production qui avaient, et c'est là où a découvert, les culottes menstruelles" a-t-elle précisé.

Quant à la douche, Cinzia a assuré : "En Grèce et en Turquie on a pu se laver tous les jours". "C'était plus en Ouganda où effectivement les points d'eau c'était un peu plus compliqué. Mais de toute façon comme on l'a bien vu dans les épisodes, on était les seules à se doucher dans Pékin Express" a-t-elle ajouté avec humour, en faisant référence à l'épisode de la douche.

