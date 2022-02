Pékin Express 2022 : sosie d'Isabelle Balkany, Jul au Kirghizistan, retour de Miri... Le récap en tweets

Le 1er épisode de Pékin Express 2022, alias Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal, a été diffusé ce jeudi 10 février 2022 sur M6. L'occasion de retrouver Stéphane Rotenberg et de découvrir les binômes au casting de cette saison 15. Arrivés au Kirghizistan, les frères belges Lucas et Nicolas ont gagné le pass express. Puis sur une autre épreuve, le couple formé par Alex et Sylvie est arrivé dernier. Ils ont choisi le binôme d'inconnus, Etienne et Vanessa, pour le duel final. Etienne et Vanessa ont donc été éliminés, enfin pas vraiment car ils vont continuer l'aventure en binôme caché. Et voilà le récap en tweets de ce qui a le plus marqué les internautes dans cet épisode 1 !

Etienne et ses sosies

En majorité, c'est Etienne qui a le plus fait réagir les twittos. Sur Twitter, de nombreuses personnes qui ont regardé Pékin Express 2022 ne parlent que du candidat qui était dans le binôme d'inconnus avec Vanessa. Et pour cause, selon eux, Etienne serait le sosie de plusieurs personnalités : Isabelle Balkany, Sophie Davant... Le look déjanté du candidat a bien fait marrer les internautes !