Pékin Express : des compensations financières pour les locaux ? "Parfois on paye", Stéphane Rotenberg avoue (exclu)

À peine trois mois après le dernier épisode de Pékin Express 2022 et la victoire de Lucas et Nicolas, Pékin Express revient pour une saison très spéciale ! En effet, ce mercredi 6 juillet 2022, M6 diffuse le tout premier épisode de Pékin Express duos de choc, une version célébrité du mythique jeu d'aventure. Au casting, on retrouvera l'humoriste Inès Reg et sa soeur Anaïs, la journaliste et ancienne première dame Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine, le champion de natation paralympique Théo Curin et son agent Anne, l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapiani et son chéri Valentin Léonard, qui sont récemment devenus parents d'un petit garçon, l'influenceur Just Riadh et son meilleur ami Abdallah et les journalistes sportifs Xavier Domergue et Yoann Riou.

"Si vous n'avez pas des locaux avec vous, c'est mort !"

Pour l'occasion, Stéphane Rotenberg, nous a dévoilé les coulisses du programme. Il nous a expliqué qu'il arrivait à la prod de prévenir les locaux de l'arrivée des candidats : "Ça dépend un petit peu de la culture des pays. Dans certains pays, lorsqu'un étranger vient dans un village, il faut prévenir le chef du village avant toute chose, sinon rien ne se fait. Il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas d'accueil. On va, nous, avant, prévenir le chef du village. Il fait une réunion, il prévient tout le monde et ça roule. Après les gens font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on a toujours beaucoup de fixeurs locaux et on a beaucoup besoin d'eux. Ils vont nous expliquer les traditions, les choses qu'ils ne faut pas faire, les choses qu'il faut faire, etc. Parfois, si vous n'avez pas des locaux avec vous, c'est mort ! Il n'y a rien qui avance".

"Parfois, on aide le village et on paye"

Nous lui avons ensuite demandé si la prod donnait une compensation financière aux locaux et l'animateur qui a récemment évoqué une possible saison All Star de Top Chef a répondu sans langue de bois. "Le principe de Pékin Express c'est bien sûr : offrez-moi le gîte et le couvert. De toute façon, quand les gens offrent, ils offrent ! Et dans plein de pays, ce serait même très malvenu de proposer de l'argent. Ils vont dire 'attends, si je t'ai offert, ce n'est pas pour que tu me payes'. Et ce n'est pas forcément qu'une question d'argent. Il y a des gens très modestes qui, à partir du moment où ils ont décidé de vous offrir quelque chose, ne supportent pas l'idée d'être payés. En revanche, lorsqu'on fait des épreuves d'immunité, des villes ou villages de départ ou des villes ou villages d'arrivée, parfois on aide le village et on paye. Le chef de village va dire : 'Je suis ravi que vous fassiez une épreuve d'immunité dans mon village, mais est-ce que vous avez prévu de payer des choses ? Et là, oui" nous a-t-il révélé.

En gros, la prod aurait un budget de production pour tout ce qui concerne les départs, les arrivées et les épreuves et il lui arrive de louer les endroits où tout cela à lieu. En revanche, elle ne donne jamais de compensation financière pour le gîte et le couvert. Ce n'est pas le but du jeu et ça pourrait vexer les locaux.