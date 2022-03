Top Chef 2022 : une saison All Stars avec d'anciens candidats possible ? Stéphane Rotenberg répond

En 2014, Top Chef proposait une édition hybride avec le retour d'anciens candidats ainsi que des nouveaux. 10 anciens revenaient et 12 inconnus faisaient leurs débuts dans les cuisines du concours. Une édition d'ailleurs remportée par Pierre Augé, finaliste de la saison 1. Depuis, Top Chef n'a plus mis à l'honneur d'anciens candidats, sauf lors d'épreuves (Adrien Cachot va par exemple revenir cette année) ou bien dans la seconde partie de soirée.

Alors que Koh Lanta a diffusé en 2021 une nouvelle saison anniversaire, Koh Lanta, La Légende, on a voulu savoir si une édition de Top Chef avec d'anciens candidats forts du programme était possible. On a posé la question à l'équipe lors de la conférence de presse qui s'est déroulée en janvier dernier.

Une All Star de Top Chef ? "Je ne suis pas sûr que ça ait un vrai sens"

Alors que certains fans du programme demandent régulièrement une édition "All Stars", l'équipe de Top Chef ne semble pas très chaude. Stéphane Rotenberg a confié qu'une édition rassemblant d'anciens candidats n'était pas vraiment "la culture" du concours de cuisine. "C'est plutôt la deuxième soirée dans laquelle on fait revenir d'anciens candidats." a expliqué l'animateur qui ajoute : "Fondamentalement, quand vous voyez les parcours incroyables des uns et des autres... Ils ont plutôt pour fonction, à terme, de devenir membres du jury. Revenir dans Top Chef au bout de 5 ans, 6 ans, 8 ans... je ne suis pas sûr que ça ait un vrai sens. L'objectif est de trouver les nouvelles pépites de la cuisine."

Évidemment, l'animateur avoue qu'une telle émission n'est pas non plus impossible. "Il ne faut jamais dire jamais. Peut être qu'un jour, on se dira qu'on fera une édition exceptionnelle mais, autant pour d'autres programmes ça se justifie, autant pour nous, je pense que c'est pas dans notre logique." a-t-il expliqué.

Un ressenti partagé avec Mohamed Cheikh, gagnant de l'édition 2021, présent lors de la conférence de presse. "Je ne suis pas sûr qu'en tant que cuisinier et les statuts qu'on a et qu'on essaie d'avoir, on ait envie de remettre le couvert dans Top Chef. Ce qui est intéressant, c'est de revenir en amical, pour s'amuser." avoue l'ex-candidat.