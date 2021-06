Mohamed Cheikh gagnant de Top Chef 2021 : "J'ai l'impression que tout ça n'est pas réel" (Interview)

As-tu regardé l'émission et qu'est-ce-que ça t'a fait de te voir à l'écran ?

Je n'ai raté aucun épisode (rires). Franchement, ça ne m'a rien fait de me voir à la télé. C'est presque plus bizarre de voir les autres candidats que moi ! J'ai presque l'impression que tout ça n'est pas réel, que ce n'est pas arrivé. C'est étrange mais c'est agréable en vrai ! Tous les mercredis, on m'appelle, je reçois pleins de messages. C'est sympa et je pense que ça va me manquer. Le fait d'avoir des messages, des gens qui viennent me voir, ça m'a apporté beaucoup de joie et de fierté.

Tous les candidats étaient isolés ensemble et les chefs ont souligné votre bonne entente. Comment ça se passait en off après le tournage ?

Tous les soirs c'était la bringue ! (rires) Tous les soirs, on fêtait Top Chef. On a fait des soirées pizzas, des soirées raclette... L'entente était très bonne. Entre nous, c'était très sport. On se disait vraiment : "Que le meilleur gagne". Il n'y avait pas de compétition.

De quel candidat étais-tu le plus proche ?

D'Arnaud. C'est vraiment un chic type. On s'est rencontrés dès le premier jour et ça a tout de suite matché. On a à peu près la même personnalité. Il est drôle, bon délire et ça a collé entre nous.

Quel est ton meilleur souvenir de Top Chef et le moment le plus compliqué de la compétition ?

Pour le meilleur moment, il y en a plein mais je vais dire : le moment où je suis arrivé sur le plateau et où j'ai vu les chefs rentrer. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Le moment le plus compliqué, il y en a eu deux : la dernière chance face à Jarvis et Matthias lors du du 2e prime et l'épreuve coup de feu face à Pierre sur la carotte (en quart de finale, ndlr). Les dernières chances, c'est vraiment horrible ! Je crois que j'aurais pu bouffer les lattes du sol tellement j'étais enragé à ce moment-là !

Tu as confié avoir été victime de discriminations à tes débuts. Est-ce-que ça t'as donné envie de t'imposer encore plus ?

En vrai, je ne pense plus à ça. Je m'en fous. J'ai envie de marquer les esprits en tant que cuisinier. Ce qu'on a pu me dire avant, je m'en fiche aujourd'hui. J'ai envie qu'on me reconnaisse en tant que chef mais pour ce que je suis, pas parce que je suis d'origine maghrébine. Je ne veux pas être reconnu comme le chef "galérien" ou le chef franco-algérien. Je veux qu'on me reconnaisse parce que je fais de belles choses dans les restaurants.

"J'ai gagné en confiance grâce à Top Chef"

Qu'as-tu appris sur toi et sur ta cuisine grâce à Top Chef ?

Côté culinaire, Top Chef m'a permis d'encore plus assumer le fait de mettre la Méditerranée à l'honneur dans mes plats. J'ai aussi compris que mettre un milliard d'ingrédients dans l'assiette ne sert à rien. Côté personnel, j'ai gagné en confiance grâce à l'émission. J'ai envie de casser des murs et de continuer à avancer.

Que vas-tu faire de la somme remportée dans l'émission et comptes-tu ouvrir ton propre restaurant ?

En ce moment, j'ai un restaurant éphémère sur Paris qui s'appelle Manzili, qui sera ouvert jusqu'au 3 octobre, où on fait une cuisine estivale et méditerranéenne, c'est vraiment un lieu de partage. Après ça, on verra... Peut-être qu'on aura un nouveau confinement. Je ne veux pas me lancer dans une aventure comme ça. Je ne veux pas me jeter à la mer avec un bateau crevé.

Un message à passer à ceux qui t'ont soutenu ?

Je les remercie de leur confiance ! Ils sont merveilleux et m'ont donné beaucoup de force et m'ont mis beaucoup de baume au coeur.

Propos recueillis par Aubéry Mallet dans une interview téléphonique. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer Purebreak.com.