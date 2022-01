Top Chef 2022 : la date de diffusion annoncée, Adrien Cachot de retour pour une épreuve

Chaque année, on salive devant les plats et on grignote devant la télé. Ça ne devrait pas changer en 2022 : Top Chef continue et devrait encore nous en mettre plein les yeux. Toujours animé par Stéphane Rotenberg, le concours de cuisine de M6 en est déjà à sa 13ème saison et se renouvelle. Fin août 2021, Michel Sarran annonçait son départ du jury. Viré par la prod, le chef sera remplacé par Glenn Viel que les téléspectateurs fidèles connaissent déjà puisqu'il a participé à plusieurs épreuves en tant que chef invité. Lors de la conférence de presse il y a quelques semaines, le jury - où l'on retrouve toujours Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet - avait teasé cette nouvelle saison où la solidarité sera au programme entre les candidats.

Top Chef 2022 débute le...

Pour découvrir le casting de Top Chef 2022 en action, il faudra encore patienter un peu : c'est officiel, M6 a annoncé que le premier numéro sera diffusé le 16 février prochain. Pas de changement donc puisqu'il s'agira toujours d'un mercredi. Pour l'instant, l'identité des candidats reste un mystère, à part la participation de Pascal Barandoni, le protégé de Philippe Etchebest et gagnant d'Objectif Top Chef.

La liste des chefs invités avec Adrien Cachot et Jean Imbert

En plus de la date de lancement, M6 a aussi dévoilé la belle liste des chefs invités pour cette saison 13 du programme. On y retrouvera évidemment des habitués comme Pierre Gagnaire, Alexandre Mazzia, Gilles Goujon, Anne Sophie Pic, Stéphanie Le Quellec, Mauro Colagreco ou bien Heston Blumenthal et Angel Leon, vus dans la saison 12.

Mais l'émission a aussi pu compter sur la participation de certains des chefs les plus créatifs de leur génération comme Mike Bagale, Massimo Bottura, Andoni Aduriz, Rasmus Munk ou encore Pia Leone, Clare Smith ou Dominique Crenn. Le communiqué tease aussi une épreuve menée par Adrien Cachot, candidat emblématique et finaliste de Top Chef 2020, et une autre par Jean Imbert, gagnant de l'édition 2012.

Bref, une saison aux petits oignons avec des épreuves toujours aussi créatives qui devraient donner du fil à retordre aux candidats. Qui sera désigné gagnant et succédera à Mohamed Cheikh ?