Top Chef 2022 : Michel Sarran annonce son départ du jury, son remplaçant déjà dévoilé ?

En 2015, Top Chef faisait peau neuve avec un tout nouveau jury. Jean-François Piège, seul juré rescapé, était rejoint par Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze. Depuis 2020, c'est Paul Pairet qui remplaçait le juré historique au sein du concours de cuisine. Mais pour la saison 13 qui devrait être lancée au début de l'année 2022, de nouveaux changements sont au programme.

Michel Sarran quitte Top Chef

A commencer par une mauvaise nouvelle : Michel Sarran ne sera plus dans l'émission. Le chef doublement étoilé a annoncé son départ de Top Chef sur ses pages Facebook et Instagram ce mardi 31 août 2021. Le juré a même dévoilé que ce n'était pas lui qui avait pris la décision de partir. "Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine, M6 ayant décidé de changer le jury, l'aventure s'arrête pour moi." a-t-il confié, visiblement ému. "Sachez une chose, vous allez me manquer mais on se retrouvera certainement." ajoute le juré.