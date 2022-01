Top Chef 2022 : Glenn Viel à la place de Michel Sarran, des défis fous... ce qui nous attend dans la saison 13

L'an dernier, c'est Mohamed Cheikh qui a été sacré gagnant de Top Chef. Le candidat a offert la victoire à Hélène Darroze qui remet son titre en jeu pour cette 13ème saison qui débutera prochainement sur M6.

Un nouveau juré et une nouvelle équipe

Première nouveauté et pas des moindres : l'arrivée d'un nouveau juré. Fin août 2021, Michel Sarran annonçait son départ de Top Chef. Viré par la production, celui que l'on retrouve actuellement dans Ici tout commence est remplacé par un chef que les fans du programme connaissent déjà : Glenn Viel. Il formera l'équipe orange avec le retour des équipes existantes à savoir l'équipe bleue (Philippe Etchebest), l'équipe violette (Paul Pairet) et l'équipe rouge (Hélène Darroze). Adieu donc la team jaune.

Des candidats toujours aussi proches

Après une saison 12 placée sous le signe du Covid et durant laquelle les candidats ont été isolés durant le tournage, Top Chef 2022 a pu bénéficier d'une accalmie de la situation sanitaire pour son tournage cet automne. Mais la solidarité et l'union seront toujours au rendez-vous entre les candidats. "On a trouvé un groupe où il y avait peut-être encore plus d'unité et de solidarité et d'amitié." assure Hélène Darroze qui tease même qu'un des finalistes a aidé l'autre pendant la grande finale, tournée ce lundi 10 janvier.

Côté casting, les candidats s'annoncent encore plus singuliers avec des parcours et des personnalités fortes. Comme par exemple un candidat dont le restaurant n'a pas pu ouvrir à cause de la pandémie et qui est devenu directeur d'un supermarché ou un candidat élu étoile verte (un prix qui récompense des restaurants engagés en terme de durabilité). Un candidat est déjà connu, il s'agit de Pascal Barandoni, gagnant d'Objectif Top Chef.

Des défis dingues

En plus de reprendre ses épreuves phares, Top Chef va encore innover pour cette édition 2022 avec des défis à retourner le cerveau des candidats. Parmi les images que l'on a pu voir, on peut citer une épreuve sur la cuisson originale des fruits et une autre sur une dégustation inédite chapeautée par Mike Bagale, chef triplement étoilé qui a inventé la nourriture "volante". Les candidats vont aussi devoir inventer une dégustation "vivante" ou encore créer un plat choc pour défendre une cause qui leur est chère. On espère que ce sera moins choc que le trompe l'oeil des toilettes d'Arnaud l'an dernier...

Le resto gagnant de la Guerre des Restos va vraiment ouvrir

La Guerre des Restos sera évidemment de retour, toujours dans sa version créée l'an dernier avec les jurés façon vente à emporter. En plus du partenariat UberEats qui permettait aux téléspectateurs de goûter les plats chez eux - et qui sera étendu cette année -, Stéphane Rotenberg a également annoncé que le restaurant gagnant va réellement ouvrir ses portes. Les candidats ayant remporté l'épreuve vont le recréer et servir les plats en vrai. Plus de détails seront annoncés prochainement.

Une nouvelle seconde partie de soirée

Enfin, la seconde partie de soirée va encore évoluer. Cette année, l'émission Le Chef des chefs va voir s'affronter des candidats de la saison 12, dont le gagnant Mohamed Cheikh et d'autres ex-candidats de l'émission. Elle sera coanimée par Stéphane Rotenberg et François-Régis Gaudry. L'occasion de retrouver les candidats les plus marquants de l'Histoire du concours.