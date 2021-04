Matthias Marc (Top Chef 2021) et Mohamed Cheikh : leur resto éphémère cartonne et ça rapporte gros !

Matthias et Mohamed cartonnent avec leur menu de Top Chef 2021 sur Uber Eats

Alors que la prod de Top Chef a répondu à ceux qui veulent une édition All Stars, des candidats de Top Chef 2021 sur M6 ont un énorme succès. Il s'agit de Matthias Marc et Mohamed Cheikh, qui sont encore en course dans l'émission animée par Stéphane Rotenberg. Dans l'épisode de Top Chef 2021 diffusé ce mercredi 21 avril 2021 sur M6, ils ont remporté l'épreuve de la guerre des restos avec leur menu appétissant pour le restaurant éphémère Nomade. Et depuis le jeudi 22 avril 2021, ce menu a pris vie et il est dispo en livraison et en click & collect via Uber Eats. Un menu entrée, plat et dessert à 35 euros qui cartonne, comme l'a rapporté Le Parisien.

Un resto éphémère qui plaît énormément ! 250 menus sont vendus tous les jours à Paris, et entre 100 et 200 commandes sont passées tous les jours dans d'autres villes de France. Selon Uber Eats, 4 000 commandes ont été enregistrées en seulement 5 jours. En faisant les calculs, cela représenterait pas moins de 140 000 euros de gains pour le duo ! Ce qui fait pas mal d'argent pour les candidats du programme avec les chefs Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet.

Car ils cuisinent au restaurant Racine 2 dans le 1er arrondissement parisien pour les commandes Uber Eats à Paris. Mais vous pouvez aussi commander si vous vivez à Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes et Toulouse, où d'autres cuisiniers préparent le menu de Matthias et Mohamed en suivant leurs instructions. Et ce succès devrait encore s'étendre. En effet, ce mercredi 28 avril 2021, les livraisons pourront également se faire dans la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).

Voilà ce que vous pouvez déguster avec ce menu à 35 euros

Le Parisien était présent pour voir l'engouement des fans de Top Chef 2021 venus récupérer leurs menus. "C'est une vraie logistique à mettre en place" leur a avoué Matthias. Mohamed a précisé au média : "J'envoie les plats vers 10h30 puis je viens ici pour partager avec les gens et voir l'enthousiasme. C'est fun de voir cet engouement". Mais qu'y a-t-il à manger dans ce menu à 35 euros avec entrée, plat et dessert ?