Top Chef 2021 : Mathias, Baptiste, Chloé, Mathieu... Qui sont les candidats chouchous et relous ?

Mathias, Baptiste et Arnaud : les candidats de Top Chef 2021 qui saoulent déjà beaucoup d'internautes

Top Chef 2021, dont la saison 12 promet d'être encore plus créative, a commencé ce mercredi 10 février sur M6. Et alors que les téléspectateurs ont pu retrouver les chefs Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet, ils ont aussi déjà une idée bien précise sur les candidats. En effet, après avoir découvert les portraits et les photos des candidats de l'émission animée par Stéphane Rotenberg, les internautes ont pu voir comment ils se comportaient dans l'épisode. Et il y a trois candidats qui ont déjà saoulé la majorité des twittos : Mathias Marc, Baptiste Trudel et Arnaud Baptiste.

Mathias a listé son parcours, ce que beaucoup d'internautes ont clashé sur Twitter. "On a déjà notre tête à claques", "Mathias a le melon" ou encore "prétentieux" ont-ils écrit à son sujet. Idem pour Baptiste, dont de nombreux twittos trouvent que "ça va être compliqué sur la longueur" et qui les "saoule déjà". Quant à Arnaud, il serait "agaçant", "je l'aime pas" a même tweeté un téléspectateur.