Top Chef 2021 : préparez-vous pour une saison 12 de folie encore plus créative

L'an dernier, Top Chef avait occupé notre confinement et, face à la fermeture des restaurants, on avait salivé devant les plats ingénieux des candidats comme Mallory Gabsi, Adrien Cachot ou David Gallienne, grand gagnant de la saison 11. Face au succès de l'émission, M6 a évidemment remis la machine en route malgré les difficultés actuelles : Top Chef 2021 a été tourné durant le deuxième confinement, sans interruption, et les téléspectateurs et fans du concours culinaire vont être ravis. Car les premières images nous l'ont montré, cette saison 12 sera encore plus folle.

La créativité sans limite pour thème

Cette année, le thème est "la créativité sans limite". L'émission a donc mis en avant des chefs qui révolutionnent la gastronomie, qu'ils soient français ou même étrangers a confié Florence Duhayot, directrice générale de Studio 89, qui produit Top Chef. Les candidats vont donc se retrouver face à des thèmes toujours plus fous comme inventer un nouveau mode de cuisson instantané ou bien mettre en scène une dégustation inédite sans couverts ou assiettes. Sans oublier évidemment les épreuves phares de l'émission et d'autres centrées sur des produits simples comme le riz ou la soupe avec Guy Savoy, chef trois étoiles qui participe pour la première fois à l'émission. Comme l'a rappelé Stéphane Rotenberg, environ 50% des épreuves sont inédites tandis que 50% sont les épreuves cultes de l'émission.

Des épreuves modifiées à cause de la Covid-19

Covid-19 oblige, des mesures ont été prises pour assurer la sécurité de tous sur le tournage de Top Chef 2021. En plus des tests PCR dont Philippe Etchebest se souvient encore, un protocole stricte a été mis en place et les candidats ont dû accepter d'être confinés durant toute la durée du tournage. La crise a aussi forcé les équipes à apporter quelques modifications sur les épreuves. Comme par exemple la cultissime guerre des restos qui se fera en click & collect. Si le jury sera présent en physique, les autres votants dégusteront chez eux. La finale a également dû être modifiée : elle a été tournée dans la foulée et la production a laissé moins de temps aux candidats pour la préparer. Il y aura également moins de dégustants et ils seront répartis sur des tables plus petites, entre 2 et 6 personnes, issues du même cercle familial. Enfin, il y aura une autre nouveauté mais non liée à la Covid-19 : l'épreuve Qui peut battre Philippe Etchebest ? sera modifiée puisqu'il cuisinera en binôme avec... Paul Pairet !

Cette année, c'est le summum

Cette saison 12 s'annonce donc comme un cru très particulier et ce ne sont pas les chefs membres du jury qui diront le contraire. Hélène Darroze, Paul Pairet, Philippe Etchebest et Paul Pairet ont confié avoir passé une saison folle à laquelle ils ont pu se consacrer pleinement puisque leurs restaurants étaient fermés (sauf ceux de Paul Pairet). "De tous les Top Chef auxquels j'ai participé, c'est le meilleur qu'on ait fait, le plus dans l'émotion, le plus dans la fraternité, le plus dans l'excellence" a confié Hélène Darroze qui souligne la créativité des sujets et le talent des candidats. "Cette année, c'est le summum" ajoute la chef.

Michel Sarran, lui, explique avoir aussi été très étonné du niveau. "C'est une année extrêmement pointue, sans que ce soit déplaisant ou trop perché. Ça repousse les limites, on voit jusqu'où peut aller la cuisine. J'ai été plus d'une fois surpris par les sujets, les chefs et par le comportement des candidats qui ont répondu brillamment (...) C'était brillantissime". Une créativité importante, même pour les chefs. "Cette créativité nous force, nous aussi, à réfléchir. On est amenés à se poser beaucoup de questions, à se projeter à la place des candidats. On est en permanence en réflexion à travers ces épreuves" explique Philippe Etchebest.

Contrairement à certaines années où l'on repère facilement les favoris, les chefs confient que ce sera plus compliqué cette fois. Les chefs ont souvent eu du mal à les départager. "A un moment donné, on s'est retrouvés dans un mouchoir de 8 candidats et, déjà, à ce moment-là, il y avait 8 candidats potentiellement finalistes, c'est exceptionnel" a déclaré Paul Pairet.

Qui sont les candidats ?

Mais alors, qui sont les candidats ? Pour l'instant, on sait juste qu'ils sont 14 et qu'on retrouve parmi eux Charline Stengel, la gagnante d'Objectif Top Chef qui rejoint l'équipe de Philippe Etchebest. Pour le reste, M6 dévoilera la liste des participants un peu plus tard. Alors, qui succédera à David Gallienne ?