Top Chef 2021 : épreuves et dégustations modifiées, ce qui va changer à cause du Covid-19

Qui succédera à David Gallienne, gagnant de Top Chef 2020 ? Les candidats ont déjà été choisis même si on ignore encore leur identité. Seule certitude, on connaîtra bientôt le premier candidat grâce à Objectif Top Chef dont la finale sera diffusée prochainement sur M6. Le concours culinaire a en tout cas bien entamé le tournage de sa 12e saison qui sera - encore - placée sous le signe de la créativité. En plus de Stéphane Rotenberg qui sera toujours à l'animation, le jury sera de retour et on retrouvera donc Hélène Darroze, Michel Sarran, Philippe Etchebest et Paul Pairet qui avait fait ses premiers pas de juré en 2020.

Des épreuves et des dégustations modifiées

Le tournage de Top Chef 2021 a débuté en octobre dernier en banlieue parisienne... et se poursuit malgré le deuxième confinement, imposé depuis la fin du mois d'octobre. Afin de s'adapter à la crise sanitaire, les équipes ont cependant reçu les conseils d'un médecin qui leur a donné des recommandations pour le tournage, précise Paris Match qui a pu se rendre sur le plateau. Vous ne verrez cependant pas les candidats et les chefs avec des masques lors de la diffusion. Des adaptations ont pourtant été nécessaires.

Si des épreuves dans des restaurants renommés seront bien au programme, certaines épreuves ont dû être modifiées pour respecter les gestes barrières. C'est le cas de la mythique épreuve de la Boîte Noire. Normalement, deux candidats dégustent en même temps - et souvent avec les mains - le plat préparé par un invité. Pour Top Chef 2021, les candidats dégusteront le plat l'un après l'autre et non plus ensemble, précise 20 minutes. Autre modification : les membres du jury ne se partageront plus la même assiette et seront plus éloignés lors des dégustations.

Les candidats confinés dans leur hôtel

Contrairement aux saisons précédentes où les candidats étaient assez libres lorsque les caméras ne tournent plus, ceux de l'édition 2021 ont dû éviter un maximum de quitter leur hôtel afin d'éviter tout risque de contamination. "Ils sont tous très solidaires, Ils n'ont pas d'autres choix que de partager leur quotidien et on sent qu'il y a une différence par rapport à ça. Ils sont très soudés, ils s'aident beaucoup même pendant les épreuves." a confié Philippe Etchebest à 20 minutes.

Une saison "plus pointue"

Alors, que nous a concocté M6 cette année ? Une saison encore plus dingue et "plus pointue" si on en croit Michel Sarran. "Cette année, les épreuves sont tops. Elles sont très dures mais très intéressantes. C'est très surprenant. C'est une très belle saison" assure le chef à 20 minutes. Et Paul Pairet d'ajouter : "À chaque fois qu'il y en a un qui s'en va, c'est contre toute attente. Donc on pleure à chaque fois, c'est un carnage"". On a hâte !