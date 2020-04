Top Chef 2020 : taille, dégustation... les secrets de la Boîte Noire

Dans Top Chef, plusieurs épreuves sont au rendez-vous chaque année : qui peut battre Philippe Etchebest ? (remportée en 2020 par la brigade bleue et la brigade violette), la guerre des restos mais aussi la Boîte Noire. Dans celle-ci, les candidats ainsi que leurs chefs de brigade doivent déguster une assiette dans le noir total et ne peuvent se fier qu'au goût afin de retrouver les aliments qui la composent. Cette année, c'est le chef Pierre Gagnaire qui a conçu l'assiette que dégusteront les candidats toujours en lice suite à l'épreuve de la dernière chance qui verra le retour d'anciens candidats.

Quelle taille fait la Boîte Noire ?

En 2018, Télé Loisirs dévoilait les secrets de cette épreuve qui n'a pas changé depuis des années. A commencer par la taille de la fameuse boîte noire... qui est bien plus grande qu'on le pense. En effet, Virginie Dhers, productrice artistique de l'émission, confiait qu'elle fait en fait environ 20m² ! Afin de garantir le noir total lors de la dégustation, la boîte noire est composée d'un sas d'entrée qui permet de faire la transition entre le plateau et la pièce où les candidats goûtent le plat. Côté tournage, des projecteurs infrarouges et deux caméras y sont installés. Un caméraman est aussi présent avec les candidats.

Un assistant de production présent pour éviter la triche

Tout l'intérêt de l'épreuve réside dans le fait que les candidats ne peuvent pas voir ce qu'ils dégustent. Afin de s'assurer qu'ils ne puissent pas tricher, un assistant de production est présent dans la boîte noire. Son rôle ? Essuyer les mains des personnes qui dégustent pour qu'aucun résidu d'aliment ne puisse leur permettre d'identifier à l'oeil ce qu'ils ont goûté. Le plat est d'ailleurs dégusté froid et, dans les éditions précédentes, le chef invité devait réaliser 6 assiettes (une pour la première dégustation, une autre pour la seconde avec les chefs et une dernière pour le visuel, le tout pour deux équipes différentes). Pour cette édition 2020, les brigades vont faire équipe puisqu'on peut voir dans la bande-annonce que Michel Sarran et Hélène Darroze vont déguster ensemble, suivis de Philippe Etchebest et de Paul Pairet.