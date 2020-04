Top Chef 2020 : pas d'éliminé, Gratien, Adrien et Mory en dernière chance, Diego exaspère

S'il n'y a pas eu d'élimination ce mercredi 8 avril 2020 dans Top Chef, l'épisode ayant été raccourci à cause du confinement, on sait qui se retrouvera à l'épreuve de la dernière chance la semaine prochaine : Gratien, Adrien et Mory, au grand dam des téléspectateurs, qui ne comprennent pas que Diego ait pu être qualifié...

C'était un épisode un peu spécial de Top Chef qui a été diffusé ce mercredi 8 avril 2020 sur M6. En cette période de confinement, la chaîne a décidé de raccourcir l'émission initialement prévue afin d'avoir le temps de monter tous les épisodes. "Au vu des problèmes de montage liés aux conditions sanitaires actuelles, c'est la seule solution pour maintenir le programme à l'antenne jusqu'à la finale", expliquait la production. Une technique pas surprenante puisqu'elle a déjà été opérée sur d'autres programmes de la chaîne comme la série Why Women Kill ou Dr Harrow. Pas d'éliminé ce soir dans Top Chef Il n'y a donc pas eu d'épreuve de la dernière chance ni d'élimination hier soir. Il faudra patienter jusqu'au 15 avril pour savoir qui de Mallory Gasbi, Gratien Leroy (gagnant d'Objectif Top Chef), Mory Sacko, Diego Alary, Adrien Cachot, Martin Feragus ou David Gallienne quittera l'aventure ou pour retrouver les anciens éliminés, de retour pour tenter de regagner leur place dans le concours. Mais heureusement, il s'en est passé des choses et la tension est toujours au rendez-vous ! Mory en dernière chance au lieu de Diego Lors d'une épreuve jugée par le chef étoilé Jacques Maximin, maître du dressage, Diego a provoqué la colère de Mory. Alors qu'il éclatait sa sauce dans l'assiette, à la manière d'un peintre, celle-ci a éclaboussé l'assiette de son adversaire... qui s'est alors énervé : "Diego pu***n, oh Diego !". De quoi amuser les internautes (ou pas) ! Finalement, c'est Gratien, Adrien et Mory qui sont envoyés en dernière chance, au grand désespoir des internautes, qui trouvent que Diego ne mérite pas d'être qualifié et devrait succéder à Nastasia ou encore Justine...

Donc Mory va aller en dernire chance et Diego est pass, ptdrr quel scandale #TopChef — AKT 87 (@Alc_Dimbokro) April 8, 2020

Mory : labore la recette avec son talent et son audace

Adrien : cuit le pigeon la perfection, fait un jus de malade

Diego : fait splouch dans son assiette et gagne l'preuve (vamos ta mre)#TopChef — Marine (@MonsterTree) April 8, 2020

Y a que moi que a choque Diego qui n'a rien fait pdt l'preuve (et qui n'a pens qu'au visuel de son plat) et qui rafle le mrite des violets ? Je trouve a clairement injuste... #TopChef — Elise__ | No more dream (@Elise02_twt) April 8, 2020

Diego fait le commis et reois les compliments deg pour les autres. #TopChef — Mr Brent (@MrBrentpik) April 8, 2020

Mory et Adrien qui ont tout fait dans le plat mais c'est Diego qui passe #TopChef — pokemon (@liopoke1) April 8, 2020

Donc Mory va qualifier Diego. C'est quand mme lui qui a eu l'ide... #TopChef — Olivier A. (@seriz_podcast) April 8, 2020

contente pour diego mais c'est mory que revient la victoire #TopChef — mary chai (@mary_chai23) April 8, 2020

Diego qui se qualifie direct alors qu'il a rien cuisin et que tout vient de Mory et Adrien. C'est nimp'. coeurant. #TopChef #TOPCHEF2020 — Cam' (@Camille_Pllt) April 8, 2020

Le Diego qui a profit de l'audace de Mory et Adrien pour passer crme pfffff #TopChef — Charlotte (@Dizzy_ghost_) April 8, 2020

Diego m'agace

Voil c'est dit #TopChef — madeleine rouz (@madeleinerouze) April 8, 2020

Cet pisode de #TopChef est contre les Violets ? Diego il a limite juste fait un dressage, hop il passe alors que la recette c'est Mory et Adrien qui l'ont labor. Genre Mory il fait un mega truc et Adrien limite on lui a demand d'tre grincheux mdrr — I don't wike it (@KAcchan_100) April 8, 2020

Plus gros hold-up de 2020 le Diego, le mec a pluch les lgumes #TopChef — GOALV (@goalv13) April 8, 2020

Le coup de la tche, trs original

Et tu pourris lassiette de Mory wesh calme toi Diego#TopChef pic.twitter.com/vXGurUdHlU — Alex(_leleks) (@alx1807) April 8, 2020