Justine Piluso (Top chef 2020) éliminée : "comment on va tenir jusqu'à la fin du confinement ?"

Après Jordan Yuste ou encore Pauline Berghonnier la semaine dernière, c'est Justine Piluso qui a été éliminée lors du 6e épisode de Top Chef diffusé ce mercredi 25 mars 2020 sur M6. envoyée en dernière chance face à Mory, la candidate de la brigade de Paul Pairet n'a pas su convaincre le chef avec son alliance fromage/huître. Une élimination à laquelle les téléspectateurs ne s'attendaient pas.

Les internautes déçus et tristes de l'élimination de Justine

Nombreux ont exprimé leur déception et leur tristesse : "Justine... C'est la candidate la Plus solaire de tout les #TopChef ! Je comprends pas les personnes qui ne l'aiment. Humainement, elle est au top, même dans la défaite, elle a le smile #TOPCHEF2020 bye justine.. Je te souhaite une belle et excellente carrière !", peut-on lire sur Twitter, ou encore "Justine va manquer à cette émission, son sourire et sa bonne humeur faisaient vraiment du bien surtout en ce moment". Un autre se demande même "Mais comment on va tenir jusqu'à la fin du confinement sans le sourire de Justine le mercredi soir ?!".