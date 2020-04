Nastasia Lyard (Top Chef 2020) éliminée et déçue du montage : "Je ne me suis pas reconnue"

Un autre départ pour la brigade de Michel Sarran

Après plusieurs départs dans la brigade de Michel Sarran, dont l'élimination de Pauline Berghonnier, c'est au tour de Nastasia Lyard d'être éliminée de Top Chef 2020. La candidate a quitté l'aventure à la fin de l'épisode diffusé ce mercredi 1er avril 2020 sur M6. L'étau se resserre donc entre les candidats restants des brigades de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet.

Nastasia Lyard n'a pas réussi à battre le chef Philippe Etchebest sur le thème des cucurbitacées lors de la première épreuve. Et pour l'épreuve de la cheffe Stéphanie Le Quellec (gagnante de la saison 2 de Top Chef) où ils devaient tous reproduire à l'identique son plat signature (le rouget cuit de peur), là encore son assiette n'était pas la préférée. En dernière chance face à Mallory sur le thème de la pomme, la candidate a finalement perdu et dû rendre son tablier.

De nombreux internautes semble ravis de cette élimination. Beaucoup lui reprochent depuis le début de Top Chef 2020 son vernis et ses cheveux détachés. Et même si Nastasia avait répondu aux critiques sur le manque d'hygiène, les twittos continuaient de ne pas approuver en majorité. Et en plus de ça, plusieurs d'entre eux n'étaient pas fans de ses plats.