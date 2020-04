Top Chef 2020 : les règles d'hygiène pas respectées ? Nastasia Lyard répond aux critiques

Nastasia Lyard est la seule rescapée de la brigade menée par Michel Sarran. Enfin, presque. La semaine dernière dans Top Chef 2020, les équipes ont été équilibrées et Diego Alary a quitté Philippe Etchebest pour renforcer les rangs de l'équipe jaune. Mais pourquoi Michel Sarran a-t-il perdu ses candidats les uns après les autres ? Nastasia a répondu et parlé d'un autre sujet qui fâche.

"Il ne faut pas oublier que c'est un show télé"

Dès le premier prime de Top Chef 2020, Nastasia Lyard a fait parler sur les réseaux sociaux notamment à cause... de son vernis à ongle. Comme l'ont rappelé des professionnels de la cuisine, le vernis ou encore les bijoux sont interdits dans les cuisines... mais visiblement autorisés face aux caméras de M6. Interrogée à ce sujet par Télé Loisirs, Nastasia a rappelé que Top Chef n'avait rien à voir avec des cuisines professionnelles "Nous ne sommes pas dans une cuisine avec des normes d'hygiène très contrôlées. C'est une émission de télé !" a-t-elle expliqué. "Je fais à manger pour quatre personnes, c'est comme si je faisais à manger chez moi pour mes parents et ma fille. Je pense que chez moi j'ai le droit d'avoir du vernis à ongles, comme la moitié des Françaises. Il ne faut pas oublier que c'est un show télé !" ajoute la candidate.

Des tensions chez les jaunes ?

Dans son interview, la candidate évoque aussi les éliminations successives de ses co-équipiers Jordan Yuste et Pauline Berghonnier... et laisse entendre que l'entente n'était peut-être pas à 100% au beau fixe entre eux. "Nous avions trois forts tempéraments de leaders donc c'était assez compliqué. On vient tous les trois d'univers totalement différents, et même culinairement parlant. On n'a pas eu la même adaptation que les autres équipes" a-t-elle expliqué. Espérons que ça se passera mieux avec Diego !