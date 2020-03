Top Chef 2020 : les règles d'hygiène sont-elles vraiment respectées ?

Que dit la réglementation ?

Mais alors, que dit la réglementation en matière d'hygiène du personnel de la restauration ? Comme le soulignent plusieurs CCI (chambre de commerce et d'industrie), les personnes manipulant des aliments doivent respecter plusieurs contraintes avec notamment l'absence de vernis et de faux ongles mais aussi "pas de bijou, montre et bracelet". Une interdiction que confirme Sandrine Lansac, formatrice à l'école Ferrandi, une école de gastronomie et de management hôtelier située à Paris. Interrogée par TVMag, cette dernière a assuré que le maquillage tant au visage que sur les mains est interdit en cuisine. Quant aux cheveux ? Les filles doivent les porter attachés et recouverts d'une charlotte. Concernant les hommes, la barbe n'est pas interdite mais serait quand même déconseillée.



Evidemment, Top Chef est avant tout une émission de télévision ce qui explique pourquoi toutes les règles de la profession ne sont pas respectées à la lettre. Gilles Gouon, souvent invité dans l'émission, a d'ailleurs défendu la candidate et le programme auprès de TVMag. "Bien sûr, le vernis est banni. Mais Top Chef est à part. Quand les candidats réalisent une épreuve en forêt ou en studio avec les caméras et les micros à proximité, je ne suis pas sûr que toutes les règles d'hygiène sont respectées." a-t-il déclaré.