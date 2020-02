Top Chef 2020 : trop peu de femmes au casting ? La production répond

C'est une critique qui revient d'année en année sur les réseaux sociaux : il y a trop peu de femmes parmi les candidats de Top Chef. Toutes saisons confondues, 159 candidats ont participé à l'émission dont 36 étaient des femmes. Seules deux candidates, Stéphanie Le Quellec en 2011 et Naöelle d'Hainaut en 2013, ont remporté l'émission.

"On ne choisit pas les candidats en fonction de leur sexe"

Fin janvier, PRBK a assisté à la conférence de presse de Top Chef 2020. L'occasion de rencontrer Paul Pairet, nouveau juré et d'évoquer la présence - ou plutôt l'absence - de candidates féminines. Comme l'a confié Virginie Dhers, productrice de l'émission, il y a proportionnellement moins de femmes qui se présentent au casting du concours culinaire, un peu comme dans les cuisines. La production assume d'ailleurs son choix de ne pas recruter plus de femmes, préférant se concentrer uniquement sur le culinaire. "On ne choisit pas les candidats en fonction de leur sexe. On ne se dit pas : "Cette année, on veut 5 ou 10 filles". Chacun passe le casting, ils sont jugés par des professionnels : un meilleur ouvrier de France, un chef étoilé et un critique culinaire. On se base uniquement sur la cuisine, sur les notes qu'ils reçoivent lors du casting." précise Virginie Dhers qui ajoute : "S'il y a des filles, alors super mais s'il n'y en a pas, on ne va prendre des filles juste pour prendre des filles".

Lors de cette conférence, les coachs Philippe Etchebest et Michel Sarran ont également évoqué le niveau des candidats. "Parfois, on est vraiment scotchés ! On les voit dans la difficulté, dans l'urgence et ils nous sortent des trucs..." a expliqué celui que l'on retrouve aussi dans Objectif Top Chef. Quant à Michel Sarran, il explique : "Top Chef est une super aventure humaine. Pendant deux mois, on vit quasiment en vase clos, on est pas avec eux le soir mais on vit ces moments forts, émouvants, quelques fois, c'est presque du drame. Il y a le culinaire qui est là et qui est notre fil conducteur à tous. C'est une super aventure et c'est pour ça qu'on y est depuis six ans."

Propos recueillis par Aubéry Mallet lors d'une table ronde.