Top Chef 2020 : pourquoi il n'y aura pas d'élimination dans le prime de ce mercredi

Les épisodes de Top Chef 2020 raccourcis

Alors que le tournage de la nouvelle saison de Pékin Express a été suspendu à cause de la pandémie de coronavirus, L'amour est dans le pré risque d'avoir un peu de retard. La série Why Women Kill,elle, n'a plus le droit qu'à un seul épisode inédit chaque jeudi soir. Du côté de Top Chef 2020, des modifications vont également avoir lieu.

Les primes sont par exemple raccourcis d'une heure : "Au vu des problèmes de montage liés aux conditions sanitaires actuelles, c'est la seule solution pour maintenir le programme à l'antenne jusqu'à la finale. Cette décision a été prise dans l'intérêt des téléspectateurs pour qu'ils puissent suivre l'émission jusqu'à son issue", a expliqué M6 à Puremédias.

Pas d'épreuve de la dernière chance

Voilà donc pourquoi il n'y aura pas l'épreuve de la dernière chance. Aucun candidat ne sera donc éliminé ce mercredi 8 avril et on ne verra ce soir sur M6 que deux épreuves sur trois. Il faudra patienter jusqu'au 15 avril pour savoir qui de Mallory Gasbi, Gratien Leroy (gagnant d'Objectif Top Chef), Mory Sacko, Diego Alary, Adrien Cachot, Martin Feragus ou David Gallienne quittera l'aventure et qui de Nastasia Lyard, dernière participante éliminée, Justine Piluso ou Jean-Philippe réintégrera le concours en volant la place d'un candidat encore en compétition. Suspense...

En tout cas, espérons que la finale de Top Chef 2020 pourra quand même être diffusée malgré les soucis liés au Covid-19 : "Nous essayons d'aller jusqu'au bout de Top Chef, qui est actuellement en diffusion. Les derniers épisodes, ce n'est encore pas totalement sûr", a confié Nicolas de Tavernost, patron de M6.