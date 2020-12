Top Chef 2021 : Charline gagnante d'Objectif Top Chef, elle devient la première candidate !

Charline, qui succède à Gratien, gagnant de la saison 5 d'Objectif Top Chef, est déjà fin prête pour l'aventure Top Chef 2021 : "Objectif Top Chef, c'est un travail personnel, on se bat contre soi avant de se battre contre les autres candidats. On prend du plaisir et de l'expérience à chaque épreuve. Je suis fière d'intégrer la brigade du chef Philippe Etchebest et je vais tout donner pour aller le plus loin possible dans Top Chef."

La candidate, partie de chez elle à 14 ans pour suivre sa passion pour la cuisine, a aussi confié à Télé Loisirs : "C'est une grosse pression quand on sait qu'on va faire Top Chef... Jusqu'à ce que j'y sois, je ne me rendais pas compte. Les autres sont tous chefs d'un restaurant ou sont passés par des chefs étoilés et moi je sors juste d'apprentissage alors ça fait un peu peur (...) Un mois et demi s'est écoulé jusqu'au tournage de Top Chef. Plein de choses se sont passées dans ma vie - j'ai passé mon permis et j'ai déménagé - alors ça a été compliqué de me préparer."