Top Chef 2021 : qui sont les candidats ? Les portraits et les photos

Thomas Chrisholm

Son âge : 28 ans

Son resto : il a quitté son dernier poste pour participer à Top Chef.

Son expérience pro : Il a été Second de cuisine au Vieux-Castillon et à Itinéraires avant de devenir Chef de partie tournant au Sur Mesure, restaurant du Mandarin Oriental. Il a été Sous-chef de cuisine au 6 Paul Bert et au Restaurant AT.

Sa bio : Thomas est franco-américain et est né à New York. En plus d'être un cuisinier, il est aussi artiste et aime soigner ses plats car pour lui, le visuel est aussi important que le goût.