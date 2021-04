Top Chef 2021 : bientôt une édition All Stars avec d'anciens candidats ? La production répond

Top Chef 2021 : la bande-annonce de la Guerre des Restos

Ce mercredi 21 avril, c'est La Guerre des Restos dans Top Chef 2021 sur M6. Ils ne sont plus que 6 candidats à pouvoir prétendre au titre de grand gagnant de cette saison 12 du concours de cuisine. Si on adore découvrir de nouveaux chefs, certains candidats emblématiques manquent aux téléspectateurs. Sur Twitter, des internautes ont même lancé des votes pour une potentielle saison All Stars qui rassemblerait d'anciens participants au concours. Rêve ou possible réalité ? La production du concours culinaire a tranché !

Voici le casting de #TopChefAllStars selon Twitter ! RT si tu veux que a se ralise #TopChef pic.twitter.com/R6gEaJo6Yb — Out of context Top Chef (@TopChefOOC) April 14, 2021