Adrien Cachot, Mallory Gabsi...: combien les ex de Top Chef sont-ils payés pour les pubs Uber Eats ?

Qui sera éliminé ce soir dans Top Chef 2021 ? Après le départ de Thomas Chisholm la semaine dernière, ils ne sont plus que 7 à pouvoir succéder à David Gallienne, grand gagnant de Top Chef 2020. Pour cette nouvelle semaine de compétition, la Boîte noire fait son retour. Pour l'occasion, Uber Eats qui est partenaire de l'émission prévoit les choses en grand avec la livraison dans plusieurs villes de France de plats mystères.

Les ex de Top Chef réunis pour des pubs Uber Eats

La marque est partenaire du concours culinaire et on s'en était aperçu : chaque mercredi, on peut voir des publicités avec d'anciens candidats de la saison 11, plus précisément avec Adrien Cachot, Mallory Gabsi, Justine Piluso, Mory Sacko et Diego Allary. Des spots qui font référence à des moments forts de la saison 2020 (comme l'épreuve du flambadou avec Adrien ou bien le jour où Mallory a quitté les cuisines) ou au concours (la révélation du couteau ou bien les dégustations des chefs). L'occasion aussi de revoir à l'écran l'amitié entre les anciens candidats. "C'est une vraie bande de copains (...) On a joué sur la connivence qui existe entre eux, que les téléspectateurs avaient perçue et dont ils se souviennent." explique au Parisien Jérémy Valet, directeur de l'agence de publicité M6 Unlimited.

Quel salaire ?

Mais alors, combien gagnent les cinq amis pour apparaître dans ces spots diffusés chaque semaine sur M6 ? Les responsables de la campagne n'ont pas voulu dévoiler les chiffres exacts. "Tout dépend de ce qu'implique le contrat, du nombre d'abonnés de chacun" précise Wanessa Dali, directrice stratégie chez Publicis média. Mais selon Le Parisien, chaque candidat pourrait avoir touché un joli chèque. "Selon nos informations, on peut facilement imaginer des enveloppes de 10 à 15 000 euros par personne, sachant que tous ne touchent pas forcément la même somme." précise le site du journal. Pas mal non ?