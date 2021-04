Thomas Chisholm (Top Chef 2021) éliminé : "J'aurais pu essayer d'être un peu plus filou"

La semaine dernière, les cartes ont été totalement redistribuées dans Top Chef 2021 avec une nouvelle composition pour les brigades , l'élimination de Chloé Charles et le grand retour de Pierre Chomet et Bruno Aubin. Bruno a d'ailleurs prouvé qu'il a réellement sa place dans l'émission de M6 puisqu'il s'est qualifié, avec Matthias Marc, pour la semaine suivante dès la première épreuve dans l'épisode de ce mercredi 7 avril 2021. De quoi rendre fier leur chef Philippe Etchebest.

"Je pars la tête haute", Thomas Chisholm revient sur son élimination

Malheureusement, le vent n'a pas tourné pour Pierre Chomet, Thomas Chisholm et Baptiste Trudel. Les trois candidats se sont affrontés en dernière chance et après une délibération compliquée, Hélène Darroze, Paul Pairet, Michel Sarran et Philippe Etchebest ont décidé de ne pas retenir l'assiette de Thomas : "Je suis allé en dernière chance seul, j'ai cuisiné ce que j'ai cuisiné, donc je ne veux rejeter la faute sur personne", confie le candidat de Top Chef 2021 à Télé Loisirs.

Il explique ensuite qu'avec du recul, il aurait opté pour une autre stratégie : "J'aurai pu essayer d'être un peu plus filou, adapter mes recettes en fonction des Chefs invités, de faire une cuisine qui ne me ressemble pas forcément mais qui peut potentiellement gagner l'épreuve, des choses comme ça..." Au moins, Thomas Chisholm a pris une belle revanche après avoir été recalé par la prod la saison dernière.

"Le retour de Bruno et Pierre me faisait un peu chier"

Sinon, que pense Thomas du retour de Bruno Aubin et Pierre Chomet qui a créé une petite polémique sur Twitter : "J'étais content pour eux, mais en même temps très clairement ça me faisait un peu chier. Surtout que vu les années précédentes, on savait qu'un candidat allait revenir, là à mon avis la production voulait, avec le Covid, rallonger la saison, on aura d'ailleurs plus d'épisodes que les saisons passées, donc l'idée c'était sans doute de faire revenir deux personnes pour gratter un épisode en plus. Donc c'était un peu frustrant d'en voir deux revenir, j'avoue..."