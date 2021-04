Top Chef 2021 : Bruno Aubin et Pierre Chomet de retour, les brigades bouleversées (récap)

Après une première épreuve permettant à Baptiste Trudel, Sarah Mainguy et Matthias Marc de se qualifier pour la semaine suivante, Mohamed Cheikh, Chloé Charles, Arnaud Baptiste et Thomas Chishlom ont dû tout mettre en oeuvre pour sauver leur place afin de ne laisser aucune chance à Pierre Chomet et Bruno Aubin, éliminés les semaines précédentes, de revenir dans Top Chef 2021.

Bruno Aubin et Pierre Chomet de retour !

Malheureusement pour eux, les deux anciens candidats ont été récupérés dès le premier passage : Bruno a même pu choisir entre Philippe Etchebest et Hélène Darroze pour sa nouvelle brigade. Il a décidé de rejoindre l'équipe de Philippe Etchebest en souvenir du bon vieux temps (ils ont travaillé ensemble par le passé) tandis que Pierre Chomet est parti avec Michel Sarran.

En bref, Bruno et Pierre ont pris leur revanche à la perfection, ils ont fait un "hold up" comme diraient Mohamed et Thomas. Autant vous dire que les internautes n'ont pas masqué leur joie sur Twitter face au retour des éliminés, même si certains ont accusé la production de favoritisme et d'inventer ses propres règles pour réintégrer ses préférés.