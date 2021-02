Jarvis Scott (Top Chef 2021) éliminé et aidé par Mohamed : "J'avais les larmes aux yeux"

Après les éliminations de Yohei Hosaka et d'Adrien Zedda lors du premier prime de Top Chef 2021, c'est donc Jarvis Scott qui quitte déjà l'aventure. A 24 ans, le chef n'a rien pu faire en dernière chance face à Matthias Marc et Mohamed Cheikh malgré de bons commentaires de Paul Pairet. Lors de ce deuxième numéro, les candidats ont fait face à deux épreuves : la salade de légumes inspirée du plat du chef triplement étoilé Kei Kobayashi et le coeur coulant de la famille Bras.

Mohamed aide Jarvis dans Top Chef 2021, le candidat éliminé réagit

Pour la dernière chance de ce 2e prime de Top Chef 2021, Jarvis s'est donc retrouvé face à Matthias Marc de l'équipe de Philippe Etchebest et Mohamed Cheikh de celle de Hélène Darroze (retrouvez le recap des brigades) sur le thème du boeuf. Le candidat solitaire a décidé de partir sur une préparation de tartare terre-mer avec un mélange de boeuf, d'huîtres et d'oursins. Mais pris par le temps, il était très juste au moment du dressage. Voyant que son camarade était en galère alors qu'il avait déjà terminé de son côté, Mohamed Cheikh est venu en aide à Jarvis en allant lui chercher de la vaisselle et en remplissant ses saucières. Un geste applaudi par le web.