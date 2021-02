Yohei (Top Chef 2021) éliminé : son portrait pas diffusé sur M6, les internautes en colère

Le récap des brigades

Yohei Hosaka et Adrien Zedda n'ont donc pas eu la chance d'intégrer le concours Top Chef 2021. Si vous n'avez pas suivi l'émission en intégralité, voici le récap des brigades : Chloé, Mohamed, et Sarah sont avec Hélène Darroze, Thomas, Arnaud et Bruno avec Michel Sarran, Matthias, Charline et Mathieu avec Philippe Etchebest et Baptiste, Pauline et Pierre avec Paul Pairet.