Top Chef 2021 : absence des masques, nouveau plateau... ce qui nous attend

Qui succèdera à David Gallienne, le gagnant (polémique) de Top Chef 2020 ? Ce soir, les téléspectateurs découvriront les candidats de Top Chef 2021 qui vont s'affronter pour remporter la victoire. Cette saison, qui est la 12e, s'annonce aussi particulière : elle a été tournée durant le second confinement.

Pourquoi les candidats de Top Chef 2021 ne portent-ils pas de masque ?

Même si Top Chef 2021 a été tourné en plein second confinement, vous ne verrez pas de masque chez les chefs, les candidats ou Stéphane Rotenberg. La production a en fait mis en place un protocole sanitaire stricte et adapté les épreuves. "On était tous testés 2 à 3 fois par semaine" a confié Stéphane Rotenberg lors de la conférence de presse. "On avait des référents Covid qui étaient presque "la police" pour que l'on garde les masques jusqu'au dernier moment et qu'on garde la distanciation le plus possible" ajoute de son côté Hélène Darroze.

Quant aux candidats ? Ils ont tous accepté d'être isolés loin de leurs proches pendant la totalité du tournage de l'émission. Ils ne pouvaient donc pas rentrer chez eux le week-end. "Ça a créé un groupe soudé" avoue Hélène Darroze avec "une ambiance plus solidaire, sympathique, fraternelle". Au final, le tournage a pu avoir lieu sans interruption.

Des épreuves modifiées

Afin de coller au nouveau protocole, les épreuves ont dû être adaptées avec par exemple plus d'assiettes pour la dégustation et des épreuves revues. Comme par exemple la guerre des restos qui se fera en click & collect. Les plus attentifs remarqueront aussi peut-être que l'émission a été tournée dans un nouveau plateau encore plus grand.

Des chefs plus disponibles

Leurs restaurants étant fermés (sauf ceux de Paul Pairet qui se situent en Chine), les chefs du jury ont vécu une expérience différente. Car malgré le contexte compliqué, cette fermeture a permis à Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest de plus s'investir. "Je pense que c'est la fois où je me suis le plus engagée, où j'ai donné le plus de moi-même parce que j'étais libre de mes autres préoccupations. (...) J'ai pu me donner à 100% sur le tournage de Top Chef, ça a été un vrai bonheur et un vrai soulagement." explique Hélène Darroze.