Adrien Zedda (Top Chef 2021) : son restaurant offre des menus aux étudiants pour la Saint-Valentin

C'est peu dire que le moral des étudiants, plus isolés que jamais et à l'avenir incertain, est au plus bas depuis plusieurs mois suite à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier et qui a contraint les universités et grandes écoles à prendre des mesures drastiques afin d'enrayer le propagation du virus.

Un candidat de Top Chef régale les étudiants

Face à cette triste réalité, Adrien Zedda - candidat de la saison 12 de Top Chef qui débutera ce mercredi 10 février sur M6, a décidé de faire une bonne action afin d'aider les élèves à retrouver le sourire. A Lyon, dans son restaurant Culina Hortus, ce chef pas comme les autres vient en effet d'annoncer qu'il offrira 100 menus gastronomiques. "On a décidé de booster le moral des étudiants de Lyon avec 100 menus gastronomiques 100% végétariens et sans alcool, offerts" a-t-il notamment annoncé sur le compte Instagram de son établissement.

Un menu initialement imaginé pour la St-Valentin mais qui, en raison de la forte demande à venir ce jour-là, sera exceptionnellement "à récupérer le 15 février de 10h à 14h au restaurant." Pour espérer y goûter, il faudra bien évidemment habiter sur Lyon, être étudiant et réserver à l'avance. Ensuite, il suffira simplement de présenter la confirmation de sa commande et sa carte d'étudiant pour repartir avec son repas.

Une belle action de la part d'Adrien Zedda et de son associé, Thomas Bouanich, "On espère que cette Saint-Valentin vous mettra ainsi à toutes et tous du baume au coeur", d'autant plus que le menu - d'une valeur de 45€, a de quoi faire saliver. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, il sera difficile de ne pas craquer de plaisir devant ces nombreux plats végétariens aussi inventifs qu'appétissants !