Chloé Charles (Top Chef 2021) éliminée, elle revient sur l'épreuve foirée avec Mohamed

Les filles disparaissent les unes après les autres dans Top Chef 2021. Il y a deux semaines, c'est Pauline Séné qui était éliminée après une dernière chance sur le thème de la bouchée et, mercredi dernier, c'est Charline Stengel, la protégée de Philippe Etchebest, qui quittait le concours. Pour ce nouveau numéro diffusé exceptionnellement jeudi soir, c'est au tour de Chloé Charles de quitter les cuisines. Celle qui est mariée et maman n'a pas été sélectionnée à l'issue d'une épreuve éliminatoire sur le lait. Avant celle-ci, les candidats avaient une chance de se sélectionner directement avec une épreuve autour du thème de la street food. Une épreuve très compliquée pour la team rouge.

"J'aurais dû m'imposer un peu plus"

Comme vous pouvez le voir ou le revoir dans notre diaporama, Mohamed Cheikh et Chloé Charles ne se sont pas compris lors de l'épreuve de Christophe Pelé autour de la street food. Les deux candidats ont décidé de réaliser un kebab végétarien mais n'étaient pas d'accord sur le dressage. Résultat ? Chacun a fait un essai de son côté ce qui a fait halluciner Hélène Darroze. Au final, c'est le dressage de Mohamed qui a été mis dans l'assiette. Problème ? C'est justement d'abord le visuel qui comptait et il n'a pas séduit le chef invité. Chloé et Mohamed ont donc été éliminés les premiers sans être dégustés. Une épreuve qui a laissé un mauvais souvenir à Chloé.

En interview pour nos confrères de Purepeople, la candidate qui a failli ne pas participer à Top Chef a confié regretter de ne pas avoir pris les devants pour imposer sa vision. "Aucun de nous deux n'a voulu prendre le lead pour prendre des décisions. Du coup, ça s'est ressenti... C'est sûr que j'aurais dû m'imposer un peu plus." a confié Chloé Charles. Mais alors pourquoi aucun des deux candidats n'a-t-il voulu s'imposer ? "Il y a beaucoup de respect entre Mohamed et moi." explique la candidate éliminée. Dans une interview donnée à Télé Loisirs, Chloé avoue même avoir fait une "erreur" en laissant son co-équipier faire son propre dressage. "On n'était pas d'accord sur le visuel, sur la manière dont on voulait finaliser ça. Et c'est là qu'il y a une erreur de ma part notamment (...) On s'est retrouvés avec deux possibilités sauf qu'en réalité on n'arrive pas à choisir et dans la panique on a choisi celui qu'avait préparé Mohamed qui était moins réussi." ajoute la candidate.

Chloé dévoile avoir été blessée mais ça n'a pas été montré

Évidemment triste de quitter l'émission, Chloé Charles a quand même fait une révélation : elle explique s'être coupée lors d'une épreuve. Une blessure qui a nécessité l'intervention de la sécurité... mais qui n'a pas été diffusée. "Je me suis râpé le doigt avec une râpe à fromage. Et ce n'était rien du tout, mais ils m'ont envoyé quand même la sécurité. Ça m'a fait perdre du temps sur l'épreuve." a-t-elle dévoilé à Purepeople. Comme quoi, tout n'est pas montré dans l'émission.