Pauline Séné (Top Chef 2021) éliminée : "Nous n'avons pas gardé contact avec Paul Pairet"

Après l'élimination (émouvante) de Bruno Aubin la semaine dernière, Top Chef 2021 perd sa première candidate féminine après six semaines de compétition. Cette semaine, ce n'était pas trop la joie pour Pauline : la première épreuve sur le thème du riz ne l'a pas inspirée et elle s'est ensuite loupée sur sa cuisson lors de l'épreuve du chef espagnol Angel Leon. Pour la dernière chance, elle était opposée à Sarah Mainguy : les deux candidates n'avaient qu'une bouchée pour convaincre Paul Pairet. Ce dernier a finalement éliminé sa candidate et récupéré Sarah dans son équipe.

Pauline n'a plus de nouvelles de Paul Pairet

Lors de l'élimination de Pauline Séné, Paul Pairet a eu de très jolies mots envers sa candidate. Le chef triplement étoilé qui a défendu Matthias Marc a expliqué que, s'il devait engager l'un des candidats de l'émission, son choix se porterait sur elle puisqu'elle a abattu beaucoup de travail au fil du concours. Suite à la diffusion de son élimination dans Top Chef, Pauline est revenue sur ses rapports avec Paul Pairet... et expliqué qu'ils n'étaient plus en contact depuis le tournage de l'émission. Une chose qu'elle ne prend pas mal. "Aujourd'hui, je n'ai aucun rapport avec le chef Pairet. Nous n'avons pas gardé contact ni rien. Nous avons vécu une belle aventure durant le tournage, mais ça s'arrête là." a-t-elle expliqué à nos confrères de Purepeople.

L'ex-candidate est cependant persuadée que le chef serait à l'écoute si elle le contactait. "Si un jour j'ai besoin de lui, je reprendrai contact avec lui et j'espère qu'il saura m'écouter, être présent." a-t-elle confié. Interrogée par TVMag, Pauline avoue aussi que Paul Pairet ne l'a pas non plus recontacté pour lui proposer un travail. "Pour l'instant, il n'y a pas eu de suite à ça mais je sais que si je le contacte pour des projets ensemble, il sera présent et à l'écoute de mes demandes." a-t-elle déclaré.