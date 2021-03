Bruno Aubin (Top Chef 2021) éliminé : les internautes dégoûtés, il se confie sur son départ

Il réagit à son départ

De son côté, le candidat de Top Chef 2021 s'est confié sur son départ en interview avec Purepeople : "Je reste un peu optimiste, car ça a été un super concours. Je n'ai pas de regret. J'ai passé une belle journée et je suis juste content d'être là, d'avoir vécu tout ça. Je mesure ma chance."

Même s'il n'a pas gagné le concours de M6, Bruno Aubin a remporté une belle victoire, vaincre sa timidité et s'exprimer devant les caméras : "J'ai pris Top Chef comme un challenge personnel. Il faut affronter ses peurs, ses démons. Et je suis très content d'avoir relevé ce défi, parce qu'il faut quand même y aller ! Je vais me servir de cette expérience pour bâtir la suite. Quand je serai dans ma cuisine, je penserai à tout ça et je pense que ça me boostera, je me dirai que je peux faire plus."