Pierre Chomet (Top Chef 2021) éliminé : il a pris cher face aux chefs, "Je savais que c'était mort"

Et encore une élimination qui nous a brisé le coeur dans Top Chef 2021. Après les départs de Jarvis Scott et de Mathieu Vande Velde, c'est Pierre Chomet qui quitte l'aventure. Le candidat n'a pas réussi à séduire les chefs en dernière chance face à Sarah Mainguy et Charline Stengel. Pour ce nouveau prime, les quatre brigades ont dû créer un dessert avec des produits de la boulangerie (c'est encore la team de Michel Sarran qui s'est imposée) puis réaliser un soufflé face à Pierre Gagnaire (épreuve remportée par Baptiste Trudel).

"J'ai su tout de suite que j'étais éliminé"

Malheureusement, Pierre Chomet a foiré l'une de ses recettes et le visuel de son assiette de dernière chance n'était pas à la hauteur des attentes des jurés de Top Chef 2021. Si, dans l'émission, les critiques étaient mesurées (certains chefs soulignaient même le bon goût et les bons assaisonnements de sa préparation), il semblerait que c'était beaucoup moins le cas en vrai. Interrogé par Télé Loisirs après son élimination, le candidat a révélé s'être pris de nombreuses critiques. Et il n'aurait pas été le seul : "Quand je les ai vu analyser mon assiette, j'ai su tout de suite que j'étais éliminé ! Je ne savais pas ce que les autres avaient fait, j'ai juste vu Charline sortir en pleurs de la pièce où on est pour voir l'analyse de nos plats, donc j'ai l'impression qu'elle a pris cher aussi." a-t-il confié.

Les critiques étaient visiblement si sévères que Pierre Chomet savait qu'il serait l'éliminé de la semaine : "Quoi qu'il en soit, moi en sortant, je savais. Je me suis fait fracasser ! C'était saignant. Donc je savais que c'était mort...". Des propos qui laissent penser que la production a coupé de nombreuses critiques afin de garder du suspense pour la révélation du résultat.

Pourquoi il a fondu en larmes

Dans l'émission, on a aussi pu voir Pierre Chomet en larmes après l'annonce de son élimination, lors de son interview face caméra. "J'étais tellement déçu de moi-même." a-t-il expliqué à Télé Loisirs. Il est aussi revenu sur ce moment dans une interview pour 20 minutes : "Ça me fait très très mal. Ça me fait beaucoup chier parce que j'aurais aimé montrer plus. J'avais envie de continuer, je suis un battant, un joueur, j'ai la gagne mais je n'ai pas pu. Donc je suis dégoûté. Quand je sors, je suis abattu."

Depuis le concours, Pierre Chomet a décidé de quitter Bangkok où il travaillait et confie vouloir rester en France pour ouvrir un restaurant avec sa femme, Cristina, qui est elle aussi cuisinière. "L'idée, c'est d'ouvrir notre restaurant en Bretagne ou à Paris, où la meilleure opportunité sera. Une cuisine avec une grosse base française, légèrement twistée avec nos parcours et nos origines. Une cuisine ouverte avec un îlot central, où tu te fais servir par le chef. Un truc pas guindé où tu manges bien." a-t-il expliqué à 20 minutes. On a hâte de déguster ses plats !