Mathieu Vande Velde (Top Chef 2021) : "Je suis fier d'avoir été éliminé face à Arnaud Baptiste"

Après Adrien Zedda, Yohei, qui n'a même pas eu le droit à la diffusion de son portrait, et Jarvis Scott, c'est Mathieu Vande Velde qui a été éliminé de Top Chef 2021. Une énorme déception pour le candidat de 22 ans, les internautes, mais aussi pour les équipes de l'émission de M6 : "Après, dans le couloir, je vois les deux nounous qui vivaient avec nous à l'hôtel, et je suis très proche d'eux. Là, quand ils découvrent que c'est moi qui suis éliminé, j'ai fondu en larmes. Après, la journaliste qui faisait l'interview pleurait aussi", explique le membre de la brigade de Philippe Etchebest à Télé Loisirs. Beaucoup de larmes ont coulé donc !

"Je n'ai aucun regret", Mathieu Vande Velde réagit à son élimination

Malgré son départ de Top Chef 2021, face à Arnaud Baptiste (brigade de Michel Sarran) qui a pris de gros risques avec son trompe l'oeil toilettes, Mathieu Van Velde garde la tête haute : "C'est vrai que quand tu tombes face à quelqu'un comme Arnaud en dernière chance, tu as beau donner le meilleur de toi-même, ce que je pense avoir fait, tu ne peux pas court-circuiter le cours de la vie. Arnaud a 33 ans, il a 11 ans d'expérience de plus que moi, il aura toujours ce petit truc en plus. Mais je suis fier d'avoir été éliminé face à lui, je suis fier d'avoir fait une belle dernière chance avec lui, et vraiment je n'ai aucun regret."

En plus, il a déjà pas mal de projets en cours : "Je tourne actuellement une émission qui s'appelle 'À la sauce belge', avec Sophie Pendeville, que je n'aurais jamais rencontrée si je n'avais pas participé. Le lancement de l'émission s'est fait juste après la diffusion de l'épisode en Belgique et ça a super bien marché. Ça me prend pas mal de temps. Après il y a des partenariats qui se mettent en place", confie Mathieu Vande Velde à l'Huffington Post.