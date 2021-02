Top Chef 2021 : le récap des brigades de Pairet, Etchebest, Darroze et Sarran

La brigade de Philippe Etchebest (brigade bleue)

Philippe Etchebest n'a sélectionné que deux candidats lors du prime diffusé ce mercredi. Et pour cause, le chef compte déjà dans son équipe Charline Stengel, la gagnante d'Objectif Top Chef. Pour compléter son équipe, il a misé sur Matthias Marc, déjà plébiscité par les critiques, et sur le belge Mathieu Vande Velde, comparé à Mallory Gabsi, candidat de la saison 11.